KASTAMONU - Devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, sürücüyü de çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Enver Gargaracıoğlu'nun kullandığı sıcak asfalt malzemesi yüklü plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu-Kastamonu kara yolunun İkiçay mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek şarampole devrilen kamyon alev alırken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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