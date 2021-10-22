Kastamonu'da mantar zehirlenmeleri artınca jandarma harekete geçti - Son Dakika

Kastamonu'da son dönemde mantar zehirlenmeleri ve mantar ararken kaybolan vatandaşların sayısının artması üzerine jandarma ekipleri köylere tek tek giderek, minare hoparlörlerinden vatandaşları uyarıyor.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bu yıl yaklaşık 100 kişinin mantardan zehirlenmesi, 30 kişinin de mantar ararken kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, il merkezi ve ilçelerde köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara durumun önemini anlatıyor. Köy meydanlarına uyarıcı afişler asan ekipler, cami minarelerinden ve araçlardan uyarıcı anonslar yapıyor.

Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri de Koşmapınar köyünü ziyaret ederek vatandaşlara bilgi verdi. Ekipler devriye sırasında ormanlık araziye de girerek mantar arayanlara ulaştı.

Cami minareleri ve devriye sırasında jandarma araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlardan tek başlarına mantar toplamaya gitmemeleri istenerek, mantar toplamaya yaşlı, unutkanlık hastalığına sahip ve engelli vatandaşların götürülmemesi, mantar toplamaya giden vatandaşların yanlarında götürdükleri telefonların şarjının dolu olması, gerekirse yanlarında ilave şarj malzemesi bulundurmaları, mantar toplayan vatandaşların toplama esnasında birbirinden ayrılmaması, hava kararmadan mantar toplama işinin bitirilerek ormanlık arazinin terk edilmesi, cinsi bilinmeyen mantarların zehirli olabileceği düşünülerek toplanmaması, mantar yedikten 6 saat sonrasına kadar, mide bulantısı, baş dönmesi, uyku hali, tansiyon düşmesi gibi belirtiler görülmesi durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması uyarısı yapılıyor.

Bozkurt Koşmapınar Köyü Muhtarı Musa Gür, AA muhabirine, jandarmanın sık sık köylerine gelerek uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Jandarmaya teşekkür eden Gür, "Jandarma afişler asıyor, anons yapıyor, bizleri uyarıyor. Biz de mantar zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Camilerden sık sık anons yaptırıyoruz Jandarma ekipleri köy meydanına afişler asıyor. Kaybolma konusunda uyarıyor." dedi.

"Jandarmanın uyarısı çok iyi oluyor"

Haşim Ergün (81) ise bir ay önce yediği bir mantardan eşiyle birlikte zehirlenerek hastanede tedavi olduklarını söyledi.

Sık sık yedikleri bir mantarın benzerini yedikleri için zehirlendiklerini anlatan Ergün, "Kanlıca mantarının yanında bulduğum 2 mantar aldım. Onu yedim. Sabah yemiştik, akşam yemedim iyi ki. Az da yemiştik. Bir süre sonra midem bulandı, kusmaya başladım. Eşim de rahatsızlandı. Bozkurt'a hastaneye gittik. Oradan Kastamonu'ya sevk edildik, bir süre tedavi gördük." diye konuştu.

Jandarmanın astığı afişte yedikleri zehirli mantarın fotoğrafının bulunduğunu aktaran Ergün, "Jandarmanın uyarısı çok iyi oluyor. Onların uyarılarına uyuyoruz. Daha önce de yedik ama bu yediğimiz onun benzeriymiş. Jandarma afişe onun fotoğraflarını koymuş. Geçenlerde dolaşırken gördüm ama artık almadım. Jandarma afiş asıyor, uyarıyor, camilerden anons yapılıyor. Her türlü uyarıyı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Devrekani Pınarözü köyünde yaşayan Salim Gür ise sık sık mantar toplamaya gittiğini kaydederek, "Bizim köyümüzde kaybolma olmadı ama yakın köylerimizde oldu. Biz, kaybolmamak için grup halinde gidip birbirimizden ayrılmamaya çalışıyoruz. Mantar aramaya yalnız gitmiyoruz, 2-3 kişi gidiyoruz." dedi.