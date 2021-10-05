Kastamonu'da otomobilleri kundakladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı

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Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir