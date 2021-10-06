Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 32 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.