Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 32 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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