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Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı

06.10.2021 15:03
Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 32 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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