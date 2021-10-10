Kastamonu'da traktör römorkunun altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Erol'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bakan Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımına açıklık getirdi

Cezaevi yılları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?