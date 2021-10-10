Kastamonu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye girdi - Son Dakika

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşı oranının Kastamonu'da yüzde 75'i geçtiğini duyurarak, "Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımına açıklık getirdi

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