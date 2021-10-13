KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı - Son Dakika

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu- İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kastamonu 'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

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