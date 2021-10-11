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Kastamonulu sanayici ve iş adamlarından sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımı - Son Dakika

Kastamonulu sanayici ve iş adamlarından sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımı

11.10.2021 17:01
Kastamonulu sanayici ve iş adamlarından sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımı

Kastamonulu Sanayici İş Adamları Derneği (KASİAD) Vakfı tarafından sel bölgesindeki okullara 10 bin dezenfektan gönderildi.

Kastamonulu Sanayici İş Adamları Derneği (KASİAD) Vakfı tarafından sel bölgesindeki okullara 10 bin dezenfektan gönderildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere Abana, Pınarbaşı, Küre, Çatalzeytin, Azdavay, Şenpazar ve İnebolu ilçeleri 11 Ağustos'ta meydana gelen selde zarar gördü. Temel gıda maddelerinin yanı sıra, altyapı malzemeleri, jeneratör, su motoru, bot, battaniye, yastık gibi birçok kategori de yardım faaliyetlerini sürdüren KASİAD Vakfı, eğitim öğretimin başlamasıyla sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımında bulundu.

Vakıf tarafından gönderilen 10 bin dezenfektan, Bozkurt, Abana, Pınarbaşı, Küre, Çatalzeytin, Azdavay, Şenpazar ve İnebolu'da eğitim gören öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ulaştırılıyor.

KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, gazetecilere, yardım faaliyetlerinin ihtiyaç odaklı yapıldığını söyledi.

Bölgenin önemli bir felaket yaşadığını dile getiren Katar, "Sel felaketi sonrası ilçelerimize Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemeleri ulaştı. Bu tür afetlerde yardım malzemelerinin ihtiyaç odaklı dağıtımı problem olabiliyor. Biz bölgedeki arkadaşlarımız yardımıyla hangi alanda talep varsa ona göre yardımlarımızı afetzedelere ulaştırmaya gayret ettik. Yetkililerden gelen talepleri ivedilikle dikkate alarak ihtiyaç malzemelerinin teminini sağlamaya çalıştık." dedi.

Okulların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini anlatan Katar, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda son olarak 10 bin dezenfektanı sel bölgesindeki ilçelerimizde yer alan okullara dağıtma kararı aldık. Bu çabamızın yerine gelmesine destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Biz onlar aracılığıyla öğrencilerimize ulaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki hem sel felaketinin yaraları ortadan kısa sürede kalkacak hem de pandemi etkisiyle uzun müddet uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz bir daha okullarından ayrı kalmayacaktır."

Karadeniz Sanayici Ve İşadamları Derneği, milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonulu sanayici ve iş adamlarından sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonulu sanayici ve iş adamlarından sel bölgesindeki okullara dezenfektan yardımı - Son Dakika
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