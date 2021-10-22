Katar'ın desteğiyle Gazze'de 50 çocuğa biyonik kulak takıldı - Son Dakika

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Katar'ın desteğiyle işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı yapıldı.

Operasyonlar Katar'ın Gazze'de 2016 yılında açtığı Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Katar Hamed Sağlık Kurumu İşitme ve Denge Bölümü Başkanı Halid Abdulhadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 6 günde işitme kaybı yaşayan 50 Filistinli çocuğa koklear implant ameliyatı yapıldığını belirtti.

Ameliyatların Katar Vakıflar Bakanlığının desteğiyle 1,5 milyon dolar maliyetle gerçekleştirildiğini ifade eden Abdulhadi, ameliyatlar sayesinde çocukların işitme engelinden kurtulacağını, normal insanlar gibi topluma karışabileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Katar Ulusal Koklear İmplant Programı Başkanı Abdusselam el-Kahtani de Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Hastanesi'nde 2017 yılından bu yana 230 biyonik kulak ameliyatı yapıldığını ve birçoğunda başarı kaydedildiğini belirtti.

Kahtani, Katar'ın sağlık alanında yürüttüğü birçok programla Gazze halkına ve engellilere destek olduğuna işaret etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.