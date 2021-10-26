Katı atık ve Yeşil Vadi su birliği toplandı - Son Dakika

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Olağan toplantısı, Birlik Başkanvekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan 2022 Mali Yılı Bütçesinin Palan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 2022 Mali Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Birliğe Üye Olmayan Belediyeler ve Kuruluşların 2022 Yılı için 1 Ton Evsel Katı atık depolama ücretinin belirlenmesi için Plan Bütçe komisyonuna havale edilmesi görüşülerek oy birli ile kabul edildi.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği toplantısının ardındanYeşil Vadi Su Birliği Ekim Ayı Olağan Toplantısı da belediyemiz meclis toplantı salonunda birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Su Birliği Başkanvekili Hafize Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, 2022 Mali Yılı Yatırım Çalışma programının görüşülmesi komisyona havale edildi. Gündem maddeleri oy birliği ile kabil edildi.