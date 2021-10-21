Katoliklerin sayısı dünya genelinde artsa da Avrupa'da düşüyor - Son Dakika

Katolik Kilisesi'nin inanan sayısının Avrupa'da düştüğü, diğer kıtalarda ise arttığı belirtildi.

Vatikan'a yakın Fides ajansının paylaştığı son verilerde, 31 Aralık 2019 itibarıyla dünya genelinde 1 milyar 344 milyon 403 bin Katolik nüfus olduğu ve bunun dünya nüfusunun yüzde 17,74'üne denk geldiği kaydedildi.

Dünya genelindeki Katoliklerin sayısının, bir önceki yıla göre 15 milyon 410 bin artarak 1,34 milyara ulaştığı aktarıldı.

Katolik inanan sayısı, Avrupa kıtasında 2019 boyunca 292 bin azalarak 285,6 milyona geriledi.

Avrupa'daki düşüşe rağmen Katolik inanan sayısı diğer kıtalarda farklı oranlarda arttı.

Hızlı nüfus artışının olduğu Afrika'da Katolik nüfus sayısı 8,3 milyon artışla 251,6 milyona ulaştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un memleketi Arjantin'in bulunduğu Amerika kıtasında da Katoliklerin sayısı 5,4 milyon artışla 647,2 milyona yükseldi.

Asya'da 1,9 milyon yeni Katolik'in eklenmesiyle Katoliklerin sayısı 149 milyonu bulurken Okyanusya'da bu sayı 118 bin artarak 10,9 milyona ulaştı.