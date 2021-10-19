Kavak Halk Eğitim Merkezi'nde "adabımuaşeret" kursu açıldı - Son Dakika

Kavak Halk Eğitim Merkezi'nde "adabımuaşeret" kursu açıldı

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ilk kez "adabımuaşeret" (görgü kuralları" kursu açıldı.

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ilk kez "adabımuaşeret" (görgü kuralları" kursu açıldı. Halk Eğitim Müdürü Zekeriya Ersoy, yaptığı açıklamada, Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlayacak kursun eğitmenliğine Kenan Bilen'in görevlendirildiğini belirtti. Kursun 30 gün süreceğini ve 20 kursiyerin katılacağını aktaran Ersoy, talep edilmesi durumunda kursu tekrar açabileceklerini kaydetti. Kurs eğitmeni Kenan Bilen de kursa yoğun ilgi gösterildiğini ve kursta koronavirüs salgınına karşı gereken tedbirlerin alındığını dile getirerek, "Kursta katılımcılara kişisel iletişimde adabımuaşeret, konuşma adabı, susmasını bilmek, faydasız sözleri terk etmek, yalana yaklaşmamak, bilmiyorum deme erdemine sahip olmak, münakaşayı terk, gıybetten ve çirkin sözlerden sakınmak gibi konularda bilgilendirmelerde bulunacağım." diye konuştu.

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