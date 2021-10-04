Kavak'ta çiftçilere sertifikalı buğday tohumu önerisi - Son Dakika

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, çiftçilere sertifikalı buğday tohum kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, çiftçilerin sertifikalı tohum kullanarak yerli tohuma karşı hem verimi hem de kaliteyi artıracağını söyledi.

Sertifikalı tohumun hastalıklara karşı dayanıklı olduğunu da vurgulayan Taş, "Günümüzde halen pek çok çiftçi vatandaşımızın babalarından, dedelerinden gördükleri gibi aynı tohum üzerinden ekim yapıyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor." dedi.

Taş, yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarda kontrol edilen sertifikalı tohumların içinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu anlamda sertifikalı tohum daha kuvvetli gelişme gösterir. Çimlenme oranı yüksektir. Bir dekar araziye yerli tohumdan 26-27 kilograma kadar ekim yapılırken sertifikalı buğday tohumundan 20-22 kilogram ekim yapılır ki yüzde 25'lere varan oranda tasarruf sağlayarak tohum maliyetini de düşürür ve üreticimize kazanç sağlar."

Sertifikalı tohum kullanılması halinde verimin yüzde 20 arttığını belirten Taş, çiftçilere ekime başlamadan önce tarım kuruluşları ve ziraat mühendisleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını da önerdi.