Kavak'ta kömür dağıtımı tamamlandı - Son Dakika

Kavak ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2021-2022 kış dönemi kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kavak Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Saygılı, ilçedeki gazi ve şehit aileleri ile ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen toplamda 350 aileye 350 ton kışlık yakacak kömür teslimatı yapıldığını söyledi.

İlçeye 2021-2022 kış dönemi için 350 ton yakacak kömür tahsisi yapıldığını belirten Kaymakam Saygılı, "Havalar soğumadan ilçemize tahsis edilen 350 ton kömürün gazi, şehit aileleri ile SYDV Mütevelli Heyetimiz tarafından ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere dağıtımı tamamlandı. Kömür teslimatı yaptığımız aileler, bu konuda duydukları memnuniyeti ifade ederek devletimize ve emeği geçenlere teşekkür ettiler." dedi.

Kaymakam Saygılı, Kavak SYDV tarafından 2020-2021 kış döneminde de yine 350 ton kömür desteğinde bulunulduğunu kaydetti.