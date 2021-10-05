Kavak'ta TÜGVA İcathane Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Kavak'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathane Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Projenin tanıtımı amacıyla teknoloji tırı, Kavak ilçesine geldi. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki semt pazarında konuşlandırılan tırı İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ile öğrenciler ziyaret etti.

TÜGVA İcathane Projesi'ni anlatan görevliler, kodlama, endüstriyel tasarım, robotik, mobil uygulama geliştirme, bilgisayar programı yazma, 3 boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarlama ve robotik sistem tasarlama gibi konularda bilgi verdi.

Büyük, bir günlük de olsa öğrenciler için faydalı bilgiler verildiğini, bunun öğrencilerin gelecekte medeniyet yarışında öne çıkmasına vesile olacağına inandığını kaydetti.