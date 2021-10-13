Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyündeki 160 dönümlük atıl araziye, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak üzere dikilen ceviz fidanları büyüyor.

Köy tüzel kişiliğine ait arazide bulunan kavakların ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine imece geleneğini uygulayan köylüler, ağaçları söktü. İş makinesi ve traktörlerle araziyi temizleyerek işleyen vatandaşlar, yeni bir tarım ürününün yetiştirilebilmesine uygun hale getirdi.

130 haneli köy için Bilecik Valiliğince hazırlanıp İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında arazide geçen sene 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanı, toprakla buluşturuldu.

Muhtarlığın kontrolünde devam eden proje çerçevesinde, köydeki yaklaşık 20 haneye 3 yıllığına kiraya verilen arazide, ceviz fidanlarının yanı sıra farklı tarım ürünleri de yetiştirilerek hem ürün çeşitliliği artırıldı hem de muhtarlığa kaynak sağlandı.

Araştırmalar sonucu cevizde karar kıldılar

Köy muhtarı Mustafa Metin, AA muhabirine, göreve seçilmesinin ardından projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduklarını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yapılan çalışma sonucu ceviz yetiştirilmesine karar verdiklerini söyledi.

Cevizin köye katkısının daha büyük olacağını düşündüklerini belirten Metin, uzun yıllar ekilmeyen araziye dikilen 4 bin 500 fidanın önemli bir sayı olduğunu dile getirdi.

Araziyi kiraya vermelerine değinen Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"160 dönümü, yaklaşık 20 hanemize metrelerce ölçerek talep oluşturduk. Bunun içine sırık domates, barbunya yapabiliriz. Bazı vatandaşlarımız karpuz ekti. Bu şekilde hem köye ve vatandaşlara hem de ülke ekonomisine güzel bir katkıda bulunduk. 3 yıllığına da kiraya vererek muhtarlığa kira geliri sağladık. Köy olarak çeşitliliğimizi artırmayı da başardık. Hem cevizlere daha iyi bakılsın hem de elde edilen kiradan da köyümüzün eksiklerini, olabilecek yatırımlarla desteklenmesi için güzel bir kira geliri elde ettik."

Metin, 5-6 yıl sonra ceviz üretimine başlanmasıyla elde edecekleri geliri, sosyal muhtarlık anlayışı çerçevesinde değerlendireceklerini aktardı.

Kazanılacak parayı öncelikle ihtiyaç sahibi ailelere harcamayı planladıklarını bildiren Metin, "Ne olabilir? Çatısını yaptırabiliriz. Evlenecek gençlerimizin çeyizine muhtarlık olarak biz katkıda bulunabiliriz. Güzel gidiyor. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olacağımıza da eminim. Çünkü biz sadece buraya ceviz dikmiş olmak için değil ileriki yıllarda özellikle gençlerimiz de gelir sahibi olsunlar istedik." dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Kahraman, projenin birçok köye örnek olabileceğini belirtti.

Çerkeşli halkının, çalışkan insanlar olarak bilindiğini dile getiren Kahraman, "Her yaşta insan tarlalarda çalışır. Bu cevizlerden gelecek gelirle de daha çok kişi ekmek yiyecek. Önemli olan köyümüz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bağcı ise köyünde çok mutlu olduğunu kaydederek, kendilerinin de ellerini taşın altına koyacaklarını vurguladı.

Ceviz bahçesinin köylülere ait olduğunu, köyün geleceği için bu arazinin büyük öneminin bulunduğunu anlatan Bağcı, "Özellikle gençlerimiz bu yatırımlar sayesinde köye daha çok bağlanıyor. İnşallah daha farklı projelerle de köyümüzü geliştireceğiz. Muhtarlığımızı tebrik ederim." diye konuştu.