Üye Girişi
Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika

Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek

13.10.2021 10:59
Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyündeki 160 dönümlük atıl araziye, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak üzere dikilen ceviz fidanları büyüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyündeki 160 dönümlük atıl araziye, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak üzere dikilen ceviz fidanları büyüyor.

Köy tüzel kişiliğine ait arazide bulunan kavakların ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine imece geleneğini uygulayan köylüler, ağaçları söktü. İş makinesi ve traktörlerle araziyi temizleyerek işleyen vatandaşlar, yeni bir tarım ürününün yetiştirilebilmesine uygun hale getirdi.

130 haneli köy için Bilecik Valiliğince hazırlanıp İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında arazide geçen sene 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanı, toprakla buluşturuldu.

Muhtarlığın kontrolünde devam eden proje çerçevesinde, köydeki yaklaşık 20 haneye 3 yıllığına kiraya verilen arazide, ceviz fidanlarının yanı sıra farklı tarım ürünleri de yetiştirilerek hem ürün çeşitliliği artırıldı hem de muhtarlığa kaynak sağlandı.

Araştırmalar sonucu cevizde karar kıldılar

Köy muhtarı Mustafa Metin, AA muhabirine, göreve seçilmesinin ardından projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduklarını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yapılan çalışma sonucu ceviz yetiştirilmesine karar verdiklerini söyledi.

Cevizin köye katkısının daha büyük olacağını düşündüklerini belirten Metin, uzun yıllar ekilmeyen araziye dikilen 4 bin 500 fidanın önemli bir sayı olduğunu dile getirdi.

Araziyi kiraya vermelerine değinen Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"160 dönümü, yaklaşık 20 hanemize metrelerce ölçerek talep oluşturduk. Bunun içine sırık domates, barbunya yapabiliriz. Bazı vatandaşlarımız karpuz ekti. Bu şekilde hem köye ve vatandaşlara hem de ülke ekonomisine güzel bir katkıda bulunduk. 3 yıllığına da kiraya vererek muhtarlığa kira geliri sağladık. Köy olarak çeşitliliğimizi artırmayı da başardık. Hem cevizlere daha iyi bakılsın hem de elde edilen kiradan da köyümüzün eksiklerini, olabilecek yatırımlarla desteklenmesi için güzel bir kira geliri elde ettik."

Metin, 5-6 yıl sonra ceviz üretimine başlanmasıyla elde edecekleri geliri, sosyal muhtarlık anlayışı çerçevesinde değerlendireceklerini aktardı.

Kazanılacak parayı öncelikle ihtiyaç sahibi ailelere harcamayı planladıklarını bildiren Metin, "Ne olabilir? Çatısını yaptırabiliriz. Evlenecek gençlerimizin çeyizine muhtarlık olarak biz katkıda bulunabiliriz. Güzel gidiyor. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olacağımıza da eminim. Çünkü biz sadece buraya ceviz dikmiş olmak için değil ileriki yıllarda özellikle gençlerimiz de gelir sahibi olsunlar istedik." dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Kahraman, projenin birçok köye örnek olabileceğini belirtti.

Çerkeşli halkının, çalışkan insanlar olarak bilindiğini dile getiren Kahraman, "Her yaşta insan tarlalarda çalışır. Bu cevizlerden gelecek gelirle de daha çok kişi ekmek yiyecek. Önemli olan köyümüz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bağcı ise köyünde çok mutlu olduğunu kaydederek, kendilerinin de ellerini taşın altına koyacaklarını vurguladı.

Ceviz bahçesinin köylülere ait olduğunu, köyün geleceği için bu arazinin büyük öneminin bulunduğunu anlatan Bağcı, "Özellikle gençlerimiz bu yatırımlar sayesinde köye daha çok bağlanıyor. İnşallah daha farklı projelerle de köyümüzü geliştireceğiz. Muhtarlığımızı tebrik ederim." diye konuştu.

Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek
Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek
Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek
Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek

Muhtarlık, Osmaneli, Bilecik, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar 11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler 11:03 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak 10:55 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak
Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor 10:45 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı 10:43 Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu 10:41 Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu
İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor 10:33 İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
11:02 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
10:44 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi
10:40 Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu
10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı
10:24 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına yanıt: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok         
10:58
Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
10:45
Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı         
10:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi         
10:38
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kavaklığı ceviz bahçesine dönüştüren muhtarlık ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement