Bolu'da 8 Ekim'de silahlı kavga sırasında caddede yürürken kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Semih U'nun (21) babası Erol U, gazetecilere, kavgayla hiçbir ilgili bulunmayan oğlunun halen yoğun bakımda yattığını anlattı.

Oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğünü vurgulayan Erol U, "Oğlum iki ameliyat geçirdi. Karaciğerde kurşun hala duruyor. Aşırı tahribat nedeniyle şu an kurşunu çıkaramıyorlar. Çocuğumuzun onların arasındaki husumetle hiçbir alakası yok. Tesadüfen oradan geçerken kurşuna maruz kalıyor." dedi.

Erol U, acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olayı ilk duyduğum zaman inanamadım, şok olduk, perişan olduk. Cuma gününden bu yana hayatımız, psikolojimiz bozuldu. Bu tür olayların ardı arkası kesilmeyecek. Yarın bir başkasının çocuğunun canı yanacak. Hakimlerin, savcıların ve emniyet yetkililerinin göreve daha fazla eğilmesini istiyorum. Bu tür insanların bu kadar insanın içerisinde rahatça silah sıkması, insanlığa sığacak bir şey değil. Kendi hesaplarını başkalarına mal ettiler."

Olay

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerine yanlarındaki tabancalarla ateş etmişti.

Tabancalardan çıkan kurşunlardan biri M.P'nin ayağına, diğeri ise o anda caddede bulunan Semih U'nun göğsüne isabet etmişti.

Olayda yaralanan S.U, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kavgada ayağından yaralanarak kaçan M.P. ise polis ekiplerince Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yakalanmıştı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Ö.F.A. ile M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.