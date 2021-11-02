KAVŞAKTA SİS KAZASI, 2 YARALI - Son Dakika

BOLU'da, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 karayolunda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 karayolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Bolu yönüne giden Yunus Emre Tozan idaresindeki 81 ABD 583 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Nihat Tufan Zaman yönetimindeki 41 ADC 196 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, Yunus Emre Tozan'ın otomobilinde bulunan Şükrü Atmaca ve Zuhal Atmaca çifti yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acile haber verdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.