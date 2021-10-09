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Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı - Son Dakika

Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı

09.10.2021 23:37
Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı

Kazada otomobil camından içeriye kaya girdi, kazada karı koca yaralandı.

Kazada otomobil camından içeriye kaya girdi, kazada karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile- Pazar kara yolu hemzemin geçit çıkışında meydana geldi. Ö. T. (59) idaresindeki 06 BYS 853 plakalı Renault Megan marka otomobil, hemzemin geçit çıkışında yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir kaya otomobilin sürücü tarafındaki cam bölmesine saplandı. Kazada sürücü Ö. T ile eşi R T. (49) yaralandı. Yaralanan karı koca sağlık ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı
Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı

Otomobil, Renault, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaya camdan içeri girdi, karı koca yaralandı - Son Dakika


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