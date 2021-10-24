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Kayapınar'da "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kayapınar'da "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi

24.10.2021 14:50
Kayapınar'da

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet tarafından "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet tarafından "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet, patili dostların sosyal yaşamına katkıda bulunmak, hayvan sevgisini artırmak ve patili dostlar ile insanlar arasında sevgi bağını artırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

130 kedi ve 40 köpeğin katıldığı yarışmada "en tombik", "en haylaz" ve "en sevimli" kategorisinde 4 kedi ile 4 köpek dereceye girdi.

Dereceye giren kedi ve köpeklere çeşitli hediyeler verilirken, yarışmaya katılan tüm can dostlara da ücretsiz mama dağıtıldı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar'da 'Patiler yarışıyor' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayapınar'da "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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