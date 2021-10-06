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Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme - Son Dakika

Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme

06.10.2021 11:13
Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme, System.String[]

Eskişehir'de 35 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abood'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in kaçışına yardım ettiği gerekçesiyle firari olarak aranan arkadaşı Sarhan Shihab Ahmed (25) tutuklandı.

Eskişehir'de 35 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abood'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in kaçışına yardım ettiği gerekçesiyle firari olarak aranan arkadaşı Sarhan Shihab Ahmed (25) tutuklandı. Sally ve şüpheli Mohammed'in 2 Eylül günü evinin yakınlarında birlikte yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally'nin eve girmeden dakikalar önce şüpheliyle birlikte yan yana yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dosyadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Kırklareli üzerinden yasadışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, polis ekiplerince yakalanmıştı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ve arkadaşı Ameer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmasının ardından Eskişehir'de tutuklandı. Şüpheli Mohammed'in arkadaşı firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise Kocaeli'deki evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen ve şüpheli Mohammed'in Bulgaristan'a kaçmasında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed ifadesinde, "Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 4' yükseldi.

Testerede de Sally'nin DNA örneğine rastlandı

Ayrıca, polis ekiplerince şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evinde yapılan aramalarda bulunan balta, bıçak, çanta ve çorapta Sally'nin DNA'sına rastlandı. Şahsın hırdavatçıdan aldığı testere üzerinde yapılan ilk incelemelerde, Sally'e ait herhangi bir iz tespit edilemezken, ileri tetkiklerde testere üzerinde de genç kızın DNA'sı olduğu anlaşıldı.

Komşular çığlık sesi duymuşlar

Soruşturma kapsamında, tutuklanan şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in komşularının da ifadesine başvuruldu. Sally'nin kayıplara karıştığı 2 Eylül günü evden kadın çığlık sesi duyduklarını belirten komşular, "30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk, Mohammed'in evinden geldiğini anladık. Ancak herhangi bir yardım veya imdat sesi duymadığımız için polisi aramadık" dedi.

"Evimde bazı eşyalar değiştirilmiş, duvarlarda çizikler vardı, bunları ben yapmadım"

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, yasadışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak isteyen Amjed Mohsin Mohammed'in kardeşinin de aralarında bulunduğu diğer 3 şüpheli ile korsan taksiye binerek İstanbul'a gittiğini tespit etti. Burada Aksaray semtinde de insan kaçakçılarına 2 bin 300 dolar verdikleri anlaşıldı. Emniyet ve savcılık sorgusunda cinayet suçlamasını reddeden şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, "Sally ile bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştım. Sally'nin çok arkadaşı vardı. Olay günü saat 15.30 - 16.00 sıralarında benim evime girdik. Ben hırdavatçıdan balta ve testereyi evimde bulunan kurban etlerini kesmek için aldım ancak kesinlikle naylon poşet almadım. Olay günü Sally evimden saat 20.30'da ayrıldı, kendisi bir arkadaşının yanına arabayla gideceğini söyledi. Evimin yanındaki kamera görüntülerine bakarsanız Sally'nin saat 20.30'da evden çıktığı görülecektir. Bana arabaya bineceğini söyledi ama evimin yakınındaki arkadaşlarının yanına da gitmiş olabilir. Bu olaydan sonra polisler evimde inceleme yaptılar. Evimdeki bazı eşyalar değiştirilmiş. Duvarlarda çizikler vardı ancak bunları ben yapmadım. Arkadaşım Hasan'ın kimliği ile birlikte otobüse bilet alarak Gebze'ye gittim. Polisler kimlik ve pasaportumu aldıkları için böyle yapmak zorunda kaldım. Gebze'de kardeşim Asaad'ın yanına gittim, kardeşimin arkadaşı Ameer'in evinde 2 gün kaldım. Benim boğazımda bir rahatsızlık vardır, ameliyat olmam gerekiyor, doktorumda Gebze'dedir. Gebze'de 2 gün kaldıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurtdışına ameliyat olmak ve ilaç almak için gitmem gerekiyordu. İstanbul'da biri ile irtibat kurarak yurtdışına çıkmaya çalıştım, Ameer'in üzerine açılmış bir hat kullandım, ayrıca yurtdışına çıkmaya çalışırken üzerimde Sarhan'a ait kimlik fotokopisi vardı. Sofya'ya gitmeye çalışıyordum, Türkiye'ye yakın olduğu için pasaportsuz gidebileceğimi söylemişlerdi" ifadelerini kullandı.

15 metre naylon poşet aldığını kabul etmedi

Evinin yakınlarındaki bir hırdavatçıdan önce balta ve testere aldığı, daha sonra başka bir dükkandan 15 metre aldığı tespit edilen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'e sorgu esnasında aynı gece farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıkması soruldu. Sally'nin evden 20.30 sıralarında çıktığını öne süren Mohammed, "Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Naylon poşet almadım, kamera görüntülerini incelerseniz Sally'nin olay günü saat 20.30 sıralarında evimden çıkış yaptığı görülecektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sally isimli kadını ben öldürmedim. Evimdeki eşyaların başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yemin ederim Sally evimden çıkıp gitti" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme
Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme
Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme

Bulgaristan, Eskişehir, Gebze, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Iraklı Sally hakkında yeni gelişme - Son Dakika


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