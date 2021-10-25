Kaybolan sürü dronla bulundu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki dağlık alanda kaybolan, Hasan Korkmaz'a ait 90'a yakın koyun ve keçinin yeri, dronla tespit edildi.

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, dün koyun ve keçiden oluşan sürüsündeki 90'a yakın hayvanı otlatmak için araziye çıkardı. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde sürüsünü bıraktığı yerde bulamadı. Korkmaz'ın jandarmaya bildirmesiyle arama çalışması başlatıldı. Çameli Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, dronla sürünün İnekbaşı mevkisinde olduğunu tespit etti. Bulundukları yerden 2 kilometre uzaklaştıkları belirlenen koyun ve keçiler, sahibine teslim edildi. Ekiplere teşekkür eden Hasan Korkmaz, hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.