Üye Girişi
Kaybolan sürü dronla bulundu - Son Dakika

Kaybolan sürü dronla bulundu

25.10.2021 11:45
Kaybolan sürü dronla bulundu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki dağlık alanda kaybolan, Hasan Korkmaz'a ait 90'a yakın koyun ve keçinin yeri, dronla tespit edildi.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki dağlık alanda kaybolan, Hasan Korkmaz'a ait 90'a yakın koyun ve keçinin yeri, dronla tespit edildi.

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, dün koyun ve keçiden oluşan sürüsündeki 90'a yakın hayvanı otlatmak için araziye çıkardı. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde sürüsünü bıraktığı yerde bulamadı. Korkmaz'ın jandarmaya bildirmesiyle arama çalışması başlatıldı. Çameli Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, dronla sürünün İnekbaşı mevkisinde olduğunu tespit etti. Bulundukları yerden 2 kilometre uzaklaştıkları belirlenen koyun ve keçiler, sahibine teslim edildi. Ekiplere teşekkür eden Hasan Korkmaz, hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.


Kaybolan sürü dronla bulundu
Kaybolan sürü dronla bulundu
Kaybolan sürü dronla bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaybolan sürü dronla bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan bastı 11:44 Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan bastı Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar 11:36 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor 11:32 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Camide tartışma yaratan görüntü! Bir kesim 11:00 Camide tartışma yaratan görüntü! Bir kesim "gelenek" dedi, bir kesim "protokol" Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 10:52 Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü 10:37 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
11:43 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı
11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:33 Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
11:29 Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı
11:16 Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı
11:04 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
10:57 Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık
10:56 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı         
11:44
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı         
11:30
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar         
10:41
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 11:50:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolan sürü dronla bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement