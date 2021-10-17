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Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi - Son Dakika

Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi

17.10.2021 15:49

Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi, vatandaşlar kaçamadan yakalayarak tekme ve tokatlarla darp etti Yüzü kanlar içerisinde kalan şüpheliyi polis ekipleri...

Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi

Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi, vatandaşlar kaçamadan yakalayarak tekme ve tokatlarla darp etti

Yüzü kanlar içerisinde kalan şüpheliyi polis ekipleri vatandaşın arasından zor kurtardı

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini sokak ortasında bıçakla ağır yaralan kişi, vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edildi. Polis, şüpheliyi kalabalığın arasından ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şüphelinin vatandaşlar tarafından 'Bunu öldürsen ceza almazsın' diyerek darp edilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.50 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı. Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayın biladerini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı. Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

"Bunu öldürsen ceza almazsın"

Vatandaşlar, yere yatırdıkları Ramazan U'yu 'Vurun, vurun', Sen de öyle geber', "Bunu öldürsen ceza almazsın' diyerek tekme ve yumruklarla darp etti, ardından polise haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Oktay K'yi Kepez Devlet Hastanesine götürürken, polis ekipleri de Ramazan U'yu vatandaşların elinden alıp ekip otosuna bindirdi. Oktay K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Ramazan U.'nun linç edilme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi
Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınbiraderini defalarca bıçaklayan enişteyi yakalayan vatandaşlardan linç girişimi - Son Dakika
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