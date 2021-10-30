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Kayınpederinin evini basıp eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Kayınpederinin evini basıp eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

30.10.2021 00:25
Kayınpederinin evini basıp eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişi, silahla kayınpederinin evini basarak eşini öldürdü, kayınpederi, kayınvalidesi ve büyükanneyi yaraladı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişi, silahla kayınpederinin evini basarak eşini öldürdü, kayınpederi, kayınvalidesi ve büyükanneyi yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Ünver eşi A.R.Ü. (33) ile aralarındaki ailevi anlaşmazlık sebebiyle evinden ayrılarak baba evine gitti. A.R.Ü. kayınbabası A.A'nın evine gelerek evde bulunan eşi Nuriye Ünver, kayınpederi A.A, kayınvalidesi H.A. ve büyükanne N.A'yı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nuriye Ünver hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.R.Ü. ise Konya şehir merkezinde suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Cihanbeyli, Silah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederinin evini basıp eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınpederinin evini basıp eşini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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