Kayıp 24 adet koyun jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür kayıp olan 24 adet küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Şahinbeyler köyünde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs Çolpan Dağı bölgesinde 24 adet küçükbaş hayvanının kaybettiğini jandarmaya bildirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Sincik İlçe Jandarma ekipleri arazi arama ve tarama faaliyetleri yürüttü. Drone destekli, 2 gün süren planlı ve titiz çalışma sonucunda 24 adet küçükbaş hayvan Çolpan Dağı Sale Deresi bölgesinde canlı olarak bulundu.

Küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN