KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 2 GÜN SONRA ORMANDA BULUNDU - Son Dakika

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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Gülten Güler (83), ilçenin 8 kilometre uzağındaki ormanda bulundu. Hastaneye götürülen Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay Gönen ilçesi Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan alzheimer hastası Gülten Güler, cuma günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 4 asayiş timi, 50 kişilik komando timi, 12 kişilik Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri, AFAD koordinesinde arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından 2 gündür aranan Gülten Güler, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Sabah saatlerinde bulunan Güler, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.