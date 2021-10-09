Üye Girişi
'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak' - Son Dakika

'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

09.10.2021 11:22
'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesi ile belediyelerdeki kayıp-kaçak su verilerinin tek sistemde toplandığını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesi ile belediyelerdeki kayıp-kaçak su verilerinin tek sistemde toplandığını söyledi. Dikmen, "Bundan sonraki süreçte Devlet Su İşleri tarafından kayıp-kaçağı yüksek olan belediyelere su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin, ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, DHA'ya 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini anlattı. Dikmen, 2013 yılında başlattıkları proje kapsamında 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' ile Türkiye'de su ile ilgili üretilen bütün verileri bir sistem altında topladıklarını söyledi. Dikmen, şu anda 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini yaygınlaştırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2020 yılı kayıp- kaçaklarını büyükşehir belediyelerimizden bu sistem aracılığı ile aldık. 2021 yılının kayıp-kaçaklarını da 2022 yılında bütün belediyelerimizden bu sistem aracılığı ile alacağız. Bu sistem içerisinde Türkiye'de üretilen su ile ilgili tüm verilere ulaşma imkanı buluyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan, Sanayi Bakanlığı'ndan diğer bakanlıklarımızdan bu verileri alıyoruz. Bu veriler su kalitesinden havza bazında suyun yönetimine, sektörel tahsis planlarından içme suları havzalarını koruma planlarına, kuraklık yönetimi planlarından iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine, taşkın yönetim planlarından suyun nihai olarak denize deşarjına kadar tüm boyutları ile bu sistem içinde bulabiliriz. Bu sitemden üretmiş olduğumuz veriler başka servislere de kullanılmak maksadı ile servis ediliyor. Böylelikle suda etkin bir karar destek sistemi oluşturulmuş oluyor. Suyu da bu maksat ile tek elden yönetmeyi hedefliyoruz."BELEDİYELERİN KAYIPLARINI BELİRLENECEKBilal Dikmen, fiziki kayıplar ve idari kayıplar olduğuna vurgu yaparak, "İdari kayıpları; kaçak kullanımlar, fiziki kayıplar, belediyelerin şebekesindeki sızıntı suları, bağlantı yerlerinden kaçan sular olarak değerlendiriyoruz. Biz bunları daha önce yazılı olarak alıyorduk. Bundan sonra yazılı olarak değil, bir kütle denklemi yazdık. Bu denkleme belediyelerin girdikleri veriler üzerinden otomatik olarak kendimiz hesaplayıp 'x belediyesinin idari kaybı şudur, fiziki kaybı şudur' deme imkanına sahip olacağız" diye konuştu. 'KAYIP-KAÇAĞI YÜKSEK OLAN BELEDİYELERE SU YOK'

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, belediyelerin içme ve kullanma suyu havzaları ile ilgili yönetmelik olduğuna işaret ederek, "Bu yönetmelik çerçevesinde belediyelerin kayıp kaçaklarını belirli oranlara düşürmesi gerekiyor. Şu anda 2020 yılı için bu yüzde 35'in üzerinde, 2023'te büyükşehir ve il belediyeleri bunu yüzde 30'a, 2028'de de yüzde 25'e indirmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte DSİ tarafından da kayıp-kaçağı yüksek olan belediyeler su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'
'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

Devlet Su İşleri, Türkiye, Tarım, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı 11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir 10:52 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı 10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı 10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 09:01 Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:51 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Norveç maçında istediğini veremedik Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Norveç maçında istediğini veremedik         
11:21
A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller         
11:05
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:28
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi         
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:31:15. #1.13#
SON DAKİKA: 'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement