Kayıp kadın, jandarma ekiplerince evinden 6 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

Kayıp kadın, jandarma ekiplerince evinden 6 kilometre uzaklıkta bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, evden ayrıldıktan sonra bir daha yolu bulamadı. Kayıp kadını jandarma ekipleri, evinden 6 kilometre uzaklıkta sağ olarak buldu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde ikamet eden K.A., jandarma ekiplerini arayarak akıl sağlığı yerinde olmayan kızı R.A.'nın evden ayrıldığını ve kendisini aramalarına rağmen bir daha bulamadığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen 17 personel ile yapılan aramalar sonucu kayıp kadını, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Asarcık köyü Yazıcı mevkiinde sağ olarak buldu. Akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.