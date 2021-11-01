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Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

01.11.2021 18:42
Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'ü arama çalışması başlatıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'ü arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Almus ilçesinde görev yapan Musa Tüzün, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldı. Kendisinden yaklaşık 6 gündür haber almayan yakınlarını kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Almus ilçesinde mesire alanlarının yanı sıra ormanlık alanlarda Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bekar olan Tüzün'ün yaklaşık 6 ay önce Tunceli'den yeni görev yaptığı yere gelerek çalışmaya başladığı öğrenildi. - TOKAT

Polis Memuru, Almus, Tokat, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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