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Kayıp otelci kaçtı mı kaçırıldı - Son Dakika

Kayıp otelci kaçtı mı kaçırıldı

12.10.2021 13:29
Kayıp otelci kaçtı mı kaçırıldı

Müslim SARIYAR/ AVCILAR'da Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürüldü.

Müslim SARIYAR/ AVCILAR'da Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürüldü. Kocası Nuri Yıldız'ın ise aracı yakıldı. Araçta bulunan kan izinin Esra Yıldız'a ait olmadığı belirlendi. Polis kayıp olan Nuri Yıldız öldürüldü mü yoksa kaçtı mı sorusuna cevap arıyor.

Esenyurt'ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili detaylara DHA ulaştı. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız'a ulaşamayan Esenyurt polisi, savcıdan aldığı kararla Avcılar polisinin de desteğiyle Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi.  KAPI İÇERDEN AÇILMIŞ Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Yıldız'ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız'ı da öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. ARAÇTAKİ KAN KİME AİT?

Yanmış olan araçta bulunan kan izlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. İlk incelemede kan örneklerinin, öldürülen Esra Yıldız'ın kanıyla uyuşmadığı belirlendi.


Esra Yıldız, Nuri Yıldız, Avcılar, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp otelci kaçtı mı kaçırıldı - Son Dakika


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