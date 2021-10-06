Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Muharrem Türk, drone yardımıyla bulundu.

Çameli Elmalı Mahallesi Kepir Çakalkırığı Mevkiinde oğlu ile beraber yaşayan Muharrem Türk, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Akrabaları ve köylüler tarafından başlatılan arama çalışmasında yaşlı adama ulaşılamazken, ekipleri arayan aile yakınları yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler arazinin engebeli olmasında dolayı çalışmalarda güçlük çekti. Arama çalışmalarına Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri drone ile olay yerine gelerek Muharrem Türk'ün yerini tespit etti. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Türk, ekipler tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. - DENİZLİ