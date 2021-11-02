Kaymakam Sülün ve Belediye Başkanı İnan, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Hayrabolu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya gelen Sülün ve İnan, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Sülün, kaymakamlık makamının kapısının öğrencilere her zaman açık olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin misafirisiniz. Bizler de sizleri ilçemizde en güzel şekilde ağırlayarak memleketlerinize göndermek istiyoruz. Bu hususta taleplerinizi hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz." dedi.

İnan da belediye olarak tüm öğrencilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muzaffer Gülay ve Hayrabolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Semih Özkan da katıldı.