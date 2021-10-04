Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. - Son Dakika
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti.

Son Güncelleme: 04.10.2021 18:51

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçemiz Yılanhüyük Köyü yakınlarında kurulan First Mining Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait demir madeni ocağını ziyaret etti. Proje Müdürü Murat Karaoğlu tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımız, yapılan çalışmalar hakkında maden ocağı yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre
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Madencilik, Ticaret, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, First Mining Demir Madeni Ocağını Ziyaret Etti. - Son Dakika
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