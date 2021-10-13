Üye Girişi
Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi - Son Dakika

Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi

13.10.2021 09:32
Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi

Menderes Belediyesi tarafından kaymakamlık çevresindeki yollar kilit parke ile döşendi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Mahallesi kaymakamlık çevresinde bulunan yollar yeni yüzüne kavuştu. Yapılan çalışma ile 227, 227/1 ve 229 sokak kilit parke ile döşendi.

2 bin metrekare alan

İlçenin sorunlu yollarını düzeltmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmalarında kaymakamlık çevresindeki yollarımızı kilit parke ile döşedik. Toplam üç sokakta gerçekleşen çalışma ile 2 bin metrekare alan yenilendi. Yollarımızı yenilemeye, kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi

Fen İşleri Müdürlüğü, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı 09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu 08:58 Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar 07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı 07:19 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
Aman Melis Sütşurup duymasın! İrem Derici, Mustafa Sandal'a aşkını ilan etti 22:43 Aman Melis Sütşurup duymasın! İrem Derici, Mustafa Sandal'a aşkını ilan etti Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje

Son Dakika Haberleri
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:58 Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
08:18 CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap
08:10 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
07:43 Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor
Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede         
09:34
İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım         
09:29
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor         
08:54
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek geldi         
07:18
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 09:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakamlık çevresi kilit parke ile yenilendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement