Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 2 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçe jandarma komutanlıkları, 6 ev, 2 kamu kuruluşu ve 3 iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, olayların şüphelileri oldukları tespit edilen M.Ö. ile S.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.