Kayseri'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, K.O.E. (22), Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Kayseri 'de 14. kattan otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

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