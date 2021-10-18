Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler H.K. ve Y.Ç'yi ikametlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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