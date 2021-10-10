Kayseri'de 4 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 38 UD 007 plakalı otomobil ile 01 AGA 971 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 UD 007 plakalı otomobil, seyir halindeki 38 AK 130 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillere çarparak durabildi.
Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapatılan kara yolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 4 otomobil çarpıştı, 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika