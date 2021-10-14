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50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı - Son Dakika

50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı

14.10.2021 16:15

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Valilik ile Büyükşehir ve Yahyalı belediyelerince yaklaşık 50 milyon lira yatırımla tamamlanan projeler hizmete sunuldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Valilik ile Büyükşehir ve Yahyalı belediyelerince yaklaşık 50 milyon lira yatırımla tamamlanan projeler hizmete sunuldu.

Vali Şehmus Günaydın, Delialiuşağı Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde gerçekleştirilen törende, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm için gayret gösterdiklerini anlattı.

Mahalleye ilk geldiğinde su sorunu olduğunu öğrendiğini dile getiren Günaydın, şöyle devam etti:

"Burada vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Diğer mahallerimizi de ziyaret ederek bu işi en kısa zamanda nasıl çözeriz diye çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle, Yahyalı Belediyemizle beraber büyük bir gayretle bu çalışmaları tamamladık. Bizler imkanlar ölçüsünde Kayseri'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu imkanları bizlere sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kayseri olarak bizler her zaman üreten ve birçok alanda gelişmek için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birlik ve beraberliğin bereket olduğunu ifade etti.

Yatırım ve yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yahyalı'mız bir başka güzel ama en önemli sermayesinin insan olduğunu, manevi ikliminin olmazsa olmazımız olduğunu hatırlatıyorum. Biz sizleri seviyoruz. Onun için burada telaffuz edilen rakamların hiçbir öneminin olmadığını, sizlere ne yapsak az olduğunu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize adeta talimat olarak verdiği 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü çok önemli. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. O açıdan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Valiliğimizle, altyapı kuruluşlarımızla en güzel hizmetleri veriyoruz, bir bereketi ve huzuru yaşıyoruz. Biz şunu biliyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçeyle el ele vermek suretiyle, dayanışma içerisinde, birini ötekine tercih etmeden, ötekileştirmeden ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyoruz."

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de kurumlar arası birlik ve beraberliğin en güzel örneğini Yahyalı'da gördüklerini vurguladı.

Yapılan yatırımlarla vatandaşa rahat bir yaşam sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, şunları anlattı:

"Yüzde 70'lik kısmı Büyükşehir Belediyesi KASKİ tarafından, yüzde 30'luk kısmı Valilik ve YİKOP tarafından finanse edilen Yeşilköy Delialiuşağı Su İsale Hattı ve su depoları için 15 milyon 118 bin lira harcama yapılarak, 2 mahallemizin su sıkıntısı giderildi. Her yağmur yağışında can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan Çamlıca yolu iptal edilerek, yeniden Dönbere istikametine verilerek 19 kilometre uzunluğunda ve 21 milyon lira harcama yapılarak sathi kaplama yapıldı. Büyükçakır Mahallesi'nde 5 milyon 52 bin lira harcama yapılarak arıtma tesis yapıldı. Gençlere 4 milyon 500 bin liralık 12 halı saha yapıldı. Selde zarar gören Kapuzbaşı Camisi yerine 2 milyon 6 bin liralık yeni bir cami yapıldı. İçinde sağlık evi de bulunan 1 milyon 7 bin lira değerinde 17 mahalle konağı yapıldı. 500 bin lira değerinde 25 oyun parkı inşa edildi. 50 milyon lira değerinde hizmetin toplu açılışı münasebetiyle buradayız."

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri, kadın ve çocuklar tarafından kurdele kesilerek yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı
50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı
50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı
50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 50 milyon liraya mal olan yatırımların açılışı yapıldı - Son Dakika


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