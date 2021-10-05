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Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı

05.10.2021 17:44
Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 87 hırsızlık olayının şüphelisi 100 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 87 hırsızlık olayının şüphelisi 100 şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde 70 kasten yaralama olayında 100 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 37'si evden, 9' bağ, bahçe ve tarladan, 12'si işyerinden, 9'u kamu, kurum ve kuruluşlarından, 4'ü otodan, 4'ü inşaattan hırsızlık, 9'u kablo ve 1'i motosiklet hırsızlığı ile 2'si dolandırıcılık olmak üzere toplam 87 olayın şüphelisi olarak 92 şahıs yakalandı. Yine ekiplerin çalışmaları neticesinde 8'i 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 7'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak', 1'i 'silah kaçakçılığı', 2'si 2863 sayılı 'kültür ve tabiat varlıkları kanununa' muhalefet, 1'i akaryakıt ve 3'ü sigara kaçakçılığı ile 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 24 olayda 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda da 5.803 gram esrar, 456 gram metamfetamin, 2 bin 482 adet captagon, 4 adet extacy, 353 adet sentetik hap, 596 gram bonzai, 5 kök Hint keneviri, 9 adet tabanca, 30 adet şarjör, 415 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 2 adet tarihi kitap, 5 bin litre motorin ve 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekiplerin terör ile mücadele kapsamında yaptıkları faaliyetlerde de PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine üye olma suçlarından 12 olayda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen materyallere el konuldu. - KAYSERİ

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı - Son Dakika
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