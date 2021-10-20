Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmadığı, kısa süre önce taşınan ikamet sahiplerinin, sobayı yakıp dışarı çıktıkları öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Selimiye Mahallesi Göreme Sokak'ta, bir apartmanın bodrum katındaki dairede, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

Kayseri 'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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