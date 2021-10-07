Kayseri'de araçlar ve motosikletler denetlendi - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce araç ve motosikletler üzerine uygulama yapıldı.

Özellikle korona virüs salgını dolayısıyla artan motosiklet kullanımı neticesinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında kask takmanın; ölüm ve ağır yaralanma riskini düşürdüğünden ayrıca trafikte çalıntı, tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz, başka araca ait ya da sahte plakalı, hurdaya ayrılmış veya trafikten çekilmiş motosiklet ve araçlar üzerinde kentin çeşitli bölgelerinde uygulama yapıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç ve motosikletleri kontrol ederek, sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu. - KAYSERİ