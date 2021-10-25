Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., 'Birden Fazla Kişi ile Tehdit suçundan' 8 yıl 4 ay AY kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G., 'Birden Fazla Kişi ile Tehdit' suçundan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., ile 'Birden Fazla Kişi ile Tehdit' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Yıldızevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ