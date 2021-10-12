Son dakika: KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

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KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde yer aldığı tespit edilen 4 Suriyelinin Kayseri'de yaşadığı belirlendi. Şüpheliler, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheliler, polis merkezine götürüldü.