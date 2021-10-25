Kayseri'de firari 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de firari 4 hükümlü yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. ve S.Ö. ile aynı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T'yi yakaladı. "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. de saklandığı evde gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Dakika

"Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti

Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor

10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük

CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim

Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti

Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı