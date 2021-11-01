Firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Görüşme masasındaki detay Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı: Biden bir iki kez kaş göz yaptı

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı