Firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S'yi gözaltına aldı.
Fiari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA
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