Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Kayseri'nin doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın olacağı, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı beklendiği bildirildi.

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