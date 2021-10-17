Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Olayı fark eden apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu A.F. (25), Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

Kayseri 'de bir kişi havalandırma boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı.

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