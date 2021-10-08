Kayseri'de hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezi yaptırılacak - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye ile hayırsever Hacı Veli Demir tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı.

Vali Şehmus Günaydın, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda örnek bir il olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin çokluğu ve yaptırmış oldukları eserlerin, kendilerinin de işini kolaylaştırdığını belirten Günaydın, "Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bizlere katkı sağlıyorlar. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Günaydın, bu tür tesislerin Kayseri'ye kazandırılmasında belediyelerin de gayret gösterdiğini ifade ederek, hayırseverlerle beraber daha fazla hizmet yapılacağı kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise hayırsever Demir ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hacı Veli Demir de yapılacak aile sağlığı merkezi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Kocasinan ilçesinin Cırgalan Mahallesi'ne inşa edilecek Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı.