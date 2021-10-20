Kayseri'de hırsızlık zanlısı 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan sürücü ve 5 kadın şüphelinin ele geçirilen ziynet eşyaları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Ayrıca GBT sorgularında, şüphelilerden N.G'nin 3 "ikametten hırsızlık" suçundan, şüpheli S.T'nin de "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada zanlıların Ankara'da 3 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Bu kapsamda, M.T'ye ait araç şüphe üzerine uygulama noktasında durduruldu. Araçtan indirilen kadınlar S.T, N.G, A.B, İ.P. ve N.A'nın üst aramasında yaklaşık 150 bin lira değerinde 75 parça altın ele geçirildi.

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